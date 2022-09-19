Здоровье

Ученые рассказали, как предупредить старческую деменцию: специалисты сказали, что нужно принимать

Ирина

Научный эксперимент ученых из Медицинской школы Университета Уэйк Форест в Северной Каролине (США) показало, что каждодневное употребление поливитаминов в таблетках может улучшить работу мозга у людей старше 65 лет, а также замедлить снижение когнитивных функций на 60%.

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Об этой информации сообщили в «Фактах», передает «УРА-Информ».

«Наше исследование показало, что ежедневное употребление поливитаминов и минеральных добавок приводит к значительному улучшению когнитивных функций», — говорит соавтор исследования профессор Лаура Бейкер.

По ее словам, это первое свидетельство когнитивной пользы в большом долгосрочном исследовании. Исследовательской группой было подсчитано, что 3 года приема поливитаминов замедлили снижение когнитивных функций примерно на 60%, что составляет почти два года.

В исследовании приняли участие более 2200 участников в возрасте 65 лет и старше, за которыми наблюдали в течение трех лет. Их тестировали на исходном уровне и ежегодно после этого для оценки памяти и других когнитивных способностей.

Команда обнаружила, что преимущества были более выражены у участников с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что важно, поскольку эти люди уже подвержены большему риску снижения когнитивных функций.

Тем не менее, исследователи предупредили, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения результатов, прежде чем можно будет давать рекомендации по здоровью.

Напомним, ученые нашли паразитов, которые укрепляют иммунитет людей.

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