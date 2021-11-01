Здоровье

Комаровский рассказал о главной ошибке пациентов, которые лечатся от Covid-19 дома: это то, что убивает

Доктор дал предупреждение, какой метод лечения на дому от коронавируса не стоит применять, так как он может привести к ужасным последствиям.

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Эту информацию сообщили Vesti.ua, передает Ura-inform.

Известным украинским педиатром Евгением Комаровским  было поведано, какую главную ошибку допускают пациенты, которые лечатся от ковида дома. Так же им было отмечено,  в каких случаях необходимо бить тревогу.

«Самую большую ошибку, которую можно совершить, это в самом начале болезни, при показаниях пульсоксиметра в пределах нормы, начинать приём лекарственного препарата «Дексаметазона». Это то, что убивает больного максимально, а также сводит к минимуму ваши шансы выжить»,- заявил врач.

Со слов Комаровского, медицинская помощь во время лечения Covid-19  на дому не отличается от лечения гриппа или насморка. Главным показателем для госпитализации больного, сказал педиатр,  служит уровень насыщения крови кислородом.

«Начинать бить тревогу необходимо только в том случае, если отреагировал пульсоксиметр. Или у больного есть много иных сопутствующих заболеваний»,-резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее сообщалось, Над жителями ОРДЛО Россия провела эксперимент: подведены итоги по вакцине «Спутник Лайт»

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