Общество

Чиновники в США И Европе встревожены: Россия возобновила наращивание войск на границе с Украиной

Российской Федерацией начинается переброска своих войск к украинской границе.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

Соединённые Штаты Америки и Европейские страны обеспокоены данной активностью России.

Это ещё больше усилило их опасения, которые возникли в апреле, когда западные страны призвали РФ отвести войска от границы Украины.

Из сообщений WP, в последние несколько дней в соцсетях начали появляться видео, на которых видны российские военные эшелоны и военные автомобильные колонны, которые перевозят военную технику к южным и западным флангам Российской Федерации.

Представителями Америки и Европейского союза началось фиксирование перемещения войск после окончания российско-белорусских военный учений «Запад-2021».Которы проходили с десятого по пятнадцатое сентября 2021 года на четырнадцати полигонах в обеих стран.

Такие события могут указывать и на планы России по полномасштабному вторжению в Украину. Не исключается возможность, что таким образом Кремль хочет запугать Киев, добиваясь уступок и возвращения сфер влияния. Но угроза широкомасштабной войны как никогда, реальна, полагают многие эксперты.


Напомним, ранее сообщалось, Реакция жителей ОРДО на призыв срочников в «армию».

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