Когда закончится война на Донбассе: известный астролог дал свой прогноз (видео)

Международный астролог высшей категории Влад Росс в одном из теле эфиров поделился своим прогнозом относительно завершения военного конфликта на востоке Украины.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

На заданный ему вопрос о сроках окончания военных действий на Донбассе, известный украинский астролог Росс ответил:

«Звёзды прогнозируют, что декабрь нынешнего года станет переломным в карте РФ. А война будет продолжаться до того времени пока не умрёт президент Российской Федерации Владимир Путин».

Со слов астрополиттехнолога, существует такое понятие как годовой гороскоп Соляр, и седьмого октября, в канун дня рождения Путина, у него якобы включился заключительный Соляр, который находится у него во власти.

«У него также Марс, который считается планетой убийства, либо летального исхода в соединении с Луной и Солнцем, прямо в новолуние в данном годовом гороскопе»,- резюмировал астролог.

По мнению, известного украинского астролога, прогноз для Путина, исходя из всего вышеперечисленного, носит совсем неблагоприятный характер.

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