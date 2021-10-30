В МОЗ рассказали как жители ОРДЛО и оккупированного Крыма могут получить прививку от COVID-19 без приглашения (видео)

В Минздраве Украины призвали к вакцинации от коронавируса жителей, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО. Так же сообщается о достаточном наличии препаратов в центрах вакцинаций, и все они одобрены ВОЗ.
Об этой информации сообщил Kanaldom, передает Ura-inform.
Сообщается о 2 возможных способах:
1 способ:
-позвонить в колл- центр Минздрава 0800-60-20-19(бесплатно);
-сообщить оператору ваши личные данные;
-выбрать удобный для вас прививочный пункт;
-получить СМС-сообщением уникальный идентификатор на номер украинского оператора либо написав на электронную почту(в случае если его нет);
-предъявить полученный идентификатор на КПВВ при пересечении линий соприкосновения или админграницы;
-Непосредственно прибыть в пункт вакцинации и сделать прививку от ковида;
В данном случае самоизоляция не предусмотрена. Чтобы сделать запись на повторную дозу нужно повторить те же действия.
2 способ:
После пересечения КПВВ, необходимо установить приложение «Дія» а также пройти тестирование непосредственно на КПВВ ( тест должен быть отрицательным).
Далее можно сниматься с учёта самоизоляции и подойти в ближайший пункт массовой вакцинации.
Гражданам, которые пребывали более семи дней в течение последних несколько недель в России, самоизоляцию необходимо пройти до конца. Прививаться можно только после её завершения.
Вся информация расположена на сайте Министерства здравоохранения Украины и по телефонам контакт-центра.
Перечень данных пунктов и центров — по ссылке.
Напомним, ранее сообщалось, Национальная разведка США рассекретила данные о происхождении COVID-19
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