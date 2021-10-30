В МОЗ рассказали как жители ОРДЛО и оккупированного Крыма могут получить прививку от COVID-19 без приглашения (видео)

В Минздраве Украины призвали к вакцинации от коронавируса жителей, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО. Так же сообщается о достаточном наличии препаратов в центрах вакцинаций, и все они одобрены ВОЗ.

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Об этой информации сообщил Kanaldom, передает Ura-inform.

Сообщается о 2 возможных способах:

1 способ:

-позвонить в колл- центр Минздрава 0800-60-20-19(бесплатно);

-сообщить оператору ваши личные данные;

-выбрать удобный для вас прививочный пункт;

-получить СМС-сообщением уникальный идентификатор на номер украинского оператора либо написав на электронную почту(в случае если его нет);

-предъявить полученный идентификатор на КПВВ при пересечении линий соприкосновения или админграницы;

-Непосредственно прибыть в пункт вакцинации и сделать прививку от ковида;

В данном случае самоизоляция не предусмотрена. Чтобы сделать запись на повторную дозу нужно повторить те же действия.

2 способ:

После пересечения КПВВ, необходимо установить приложение «Дія» а также пройти тестирование непосредственно на КПВВ ( тест должен быть отрицательным).

Далее можно сниматься с учёта самоизоляции и подойти в ближайший пункт массовой вакцинации.

Гражданам, которые пребывали более семи дней в течение последних несколько недель в России, самоизоляцию необходимо пройти до конца. Прививаться можно только после её завершения.

Вся информация расположена на сайте Министерства здравоохранения Украины и по телефонам контакт-центра.

Перечень данных пунктов и центров — по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, Национальная разведка США рассекретила данные о происхождении COVID-19