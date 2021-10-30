Здоровье

В МОЗ рассказали как жители ОРДЛО и оккупированного Крыма могут получить прививку от COVID-19 без приглашения (видео)

В Минздраве Украины призвали к вакцинации от коронавируса жителей, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО. Так же сообщается о достаточном наличии препаратов в центрах вакцинаций, и все они одобрены ВОЗ.

Время чтения: 57 Секунд

Об этой информации сообщил Kanaldom,  передает Ura-inform.

Сообщается о 2 возможных способах:

1 способ:

-позвонить в колл- центр Минздрава 0800-60-20-19(бесплатно);

-сообщить оператору ваши личные данные;

-выбрать удобный для вас  прививочный пункт;

-получить СМС-сообщением уникальный идентификатор на номер украинского оператора либо написав на электронную почту(в случае если его нет);

-предъявить полученный идентификатор на КПВВ при пересечении линий соприкосновения или админграницы;

-Непосредственно прибыть в пункт вакцинации и сделать прививку от ковида;

В данном случае самоизоляция не предусмотрена. Чтобы сделать запись на повторную дозу нужно повторить те же действия.

2 способ:

После пересечения КПВВ, необходимо установить приложение «Дія» а также пройти тестирование непосредственно на КПВВ ( тест должен быть отрицательным).

Далее можно сниматься с учёта самоизоляции и подойти в ближайший пункт массовой вакцинации.

Гражданам, которые пребывали более семи дней в течение последних несколько недель в России, самоизоляцию необходимо пройти до конца. Прививаться можно только после её завершения.

Вся информация расположена на сайте Министерства здравоохранения Украины и по телефонам контакт-центра.

Перечень данных пунктов и центров — по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, Национальная разведка США рассекретила данные о происхождении COVID-19

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стала известна стоимость в ОРДО за место в больнице для больных коронавирусом

По сообщениям правозащитников «Восточной правозащитной группы» жители так называемой «ДНР» пытаются своими силами бороться с пандемией коронавируса и на лечение ими тратятся большие финансы.

В Минздраве объяснили, нужны ли дополнительные анализы перед проведением вакцинации

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин поведал жителям Украины, каким образом организована вакцинация от ковида в стране. А также разъяснил украинцам, необходимо ли перед тем как делать прививку проводить дополнительные анализы.

Глава Минздрава назвал количество смертей среди привитых против Covid-19

Со слов Главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Украине были зафиксированы летальные исходы среди граждан, которые прошли вакцинацию от ковида.

Минздрав Украины одобрил вакцинацию подростков от COVID-19: опубликован приказ

Министерством здравоохранения Украины дано разрешение на начало вакцинации детей подросткового возраста от коронавируса.

Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине

Главным врачом одного и з диагностических центров Львова Тарасом Жиравецким было опубликовано обращение ко всем жителям Украины, которые уже вакцинировались, дабы они не допускали главной ошибки.

Комаровский рассказал когда от витаминов в таблетках следует отказаться

Со слов известного педиатра Евгения Комаровского, в осенний период родители часто начинают покупать детям и себе витаминные комплексы в таблетках. Но не всегда в этом есть необходимость, поясняет доктор.