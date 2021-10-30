Политика

Российская Федерация развязывает новый дипломатический скандал: стало известно, какое выставлено условие

Российским правительством специально блокируются признанные всем миром вакцины от ковида.

Время чтения: 52 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog.ua,  передает Ura-inform.

Из-за этого в России зарубежные дипломаты, которые вакцинировались препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, теперь в Москве  не имеют возможности получить QR-код, так как на российской территории эти вакцины теперь не признаны . Цифровые сертификаты вакцинации Евросоюза также не действуют в России. Таким образом, представители иностранных дипломатических миссий столкнулись с проблемами в условиях локдауна и вводом новой системы QR-кодов в РФ.

Данным действием Россия препятствует работе иностранных  граждан на территории России.

Кремль своим решением пошёл против всего мира. Видимо, это стало ответной реакцией на непризнание  многими странами российской вакцины «Спутник V».

Российская Федерация выставила свои условия для жизни в период карантина-прививка «Спутником» либо иным препаратом российского производства. Тревогу касательно данного инцидента уже поднял  ряд западных стран. Ими было отправлено коллективное обращение в Министерство иностранных дел Росси с просьбой оказания содействия в получении QR-кодов иностранными дипломатами.

Но пока ответа от Российской Федерации ещё не последовало.

Напомним, ранее сообщалось, Реакция Кремля на изменившуюся позицию Запада в отношении Украины: комментарии Пионтковского.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
2 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Заменят ли Кравчука на Лёвочкина в составе ТКГ: Арестович дал окончательный ответ

На протяжении недели, многими Telegram -каналами и некоторыми политологами активно обсуждалась вероятность замены в составе ТКГ болеющего Леонида Кравчука на высокопоставленного чиновника времён Януковича Сергея Лёвочкина.

Паблики ОРДЛО узнали причину открытия торгового «представительства» в Абхазии: Пушилин наносит удар

Одним из пабликов ОРДЛО «Донбасский кейс» было опубликовано событие из жизни параллельных вселенных.

Реакция Кремля на изменившуюся позицию Запада в отношении Украины: комментарии Пионтковского

Российским политологом Андреем Пионтковским в одном из эфиров «Радио Свобода» были даны комментарии недавних высказывании президента России Владимира Путина о его опасениях возможности появления ракет НАТО на территориях Украины.

Молдова и «Газпром» подписали прямой контракт: стали известны условия соглашения

Подписанное сторонами соглашение на поставку голубого топлива заключили на пять лет.

Украина поставила на место Германию за возмутительные упреки в пользу Кремля

В посольстве Украины в ФРГ категорически отвергли упрёки со стороны данной страны о недавнем применении военными вооружённых сил Украины беспилотника Bayraktar на Донбассе.

Россия поставила Ультиматум Украине в ТКГ: на чём настаивает Кремль

Представителем ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ Сергеем Гармашем было поведано о том, что 27 октября в ходе переговоров Трёхсторонней контактной группы, РФ со своими марионетками «Л/ДНР» был выдвинут новый ультиматум Киеву. Об этом журналист сообщил на своей странице в социальной сети.