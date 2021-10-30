Российская Федерация развязывает новый дипломатический скандал: стало известно, какое выставлено условие

Российским правительством специально блокируются признанные всем миром вакцины от ковида.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

Из-за этого в России зарубежные дипломаты, которые вакцинировались препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, теперь в Москве не имеют возможности получить QR-код, так как на российской территории эти вакцины теперь не признаны . Цифровые сертификаты вакцинации Евросоюза также не действуют в России. Таким образом, представители иностранных дипломатических миссий столкнулись с проблемами в условиях локдауна и вводом новой системы QR-кодов в РФ.

Данным действием Россия препятствует работе иностранных граждан на территории России.

Кремль своим решением пошёл против всего мира. Видимо, это стало ответной реакцией на непризнание многими странами российской вакцины «Спутник V».

Российская Федерация выставила свои условия для жизни в период карантина-прививка «Спутником» либо иным препаратом российского производства. Тревогу касательно данного инцидента уже поднял ряд западных стран. Ими было отправлено коллективное обращение в Министерство иностранных дел Росси с просьбой оказания содействия в получении QR-кодов иностранными дипломатами.

Но пока ответа от Российской Федерации ещё не последовало.

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