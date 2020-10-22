14:23 22.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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YouTube наконец-то решился ввести важную функцию: что ждет пользователей

Популярная видеоплатформа добавила очень ожидаемую функцию. С сегодняшнего дня можно будет установить качество воспроизводимого контента по умолчанию.

YouTube наконец-то решился ввести важную функцию: что ждет пользователей

До этого времени YouTube самостоятельно регулировал качество воспроизводимых видео в соответствии с обнаруженной скоростью Интернета, которая была в его распоряжении. Как оказалось, такое решение хоть и удобное и разумное, но не всем нравилось. Все потому, что иногда сайт был вынужден регулировать разрешение видео вне зависимости от предпочтений зрителя.

Об этом пишет УРА-Информ.

К счастью, все кончено. Все указывает на то, что мобильное приложение YouTube получило новую функцию, которая позволяет пользователям выбирать настройку качества видео по умолчанию. Однако платформа меняет названия разрешений и отказывается от хорошо известных режимов отображения, обозначенных как 480, 720, 1080 и т. Д.

Отныне у пользователя будет возможность "сохранить данные" или "повысить качество изображения". В зависимости от выбранного пакета разрешение материалов будет автоматически регулироваться в диапазоне от 144 пикселей до даже 4K.

Ранее YouTube запустил свою торговую сеть.


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