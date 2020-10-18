11:32 18.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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YouTube хочет стать конкурентом Amazon: новый вызов для гиганта

Популярный видеосервис бросает вызов Amazon и хочет создать свою собственную торговую сеть.

YouTube хочет стать конкурентом Amazon: новый вызов для гиганта

YouTube недавно внес несколько важных изменений в показ рекламы и способы их монетизации. В основном речь идет о возможности обмена гиперссылками в видеоматериалах, которые ведут зрителя в магазин, чтобы купить конкретный продукт.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Bloomberg.

Это то, на чем сегодня хочет сфокусироваться видеоплатформа. YouTube явно хочет бросить вызов Amazon, создав совершенно новую торговую платформу. Именно ей, а не другим магазинам, таким как Amazon, они будут передавать эти ссылки. Это даст создателям возможность перечислять продукты, которые можно приобрести через видео на YouTube.

Такая система могла бы позволить создателям контента постоянно просматривать данные о продажах в своих видеороликах. Статистика может четко показать, как эти продукты работают с точки зрения продаж, что, в свою очередь, может позволить им точно определить, какие из них требуют больше рекламы.

На данный момент неизвестно, когда YouTube реализует этот план.

Ранее YouTube отключил монетизацию на видео противников вакцинации.


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