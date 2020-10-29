13:11 29.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Ужасающая статистика COVID-19 в Польше: более 20 000 больных в сутки и 300 смертей

Минздрав Польши подтвердил в четверг, 29 октября, 20156 новых случаев заражения коронавирусом в стране. В ведомстве также сообщили о смерти 301 человека, у которых была диагностирована инфекция SARS-CoV-2.

Ужасающая статистика COVID-19 в Польше: более 20 000 больных в сутки и 300 смертей

Всего в Польше с начала пандемии позитивные тесты сдало уже 319 000 человек. За прошедшие сутки выполнено более 67,8 тысячи тестов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было зарегистрировано в Великопольском воеводстве, где было зафиксировано 2633 новых пациента.

Министерство также опубликовало информацию о гибели 301 инфицированного в четверг. Сообщалось, что 46 человек умерли из-за COVID-19 и 255 человек умерли от усложнений COVID-19 с другими заболеваниями.

В стране по состоянию на 29 октября пациенты с COVID-19 занимают 14 631 больничную койку, что означает увеличение количества занятых коек на 700 по сравнению с предыдущим днем.

По состоянию на 29 октября в карантине находится 489 079 человек, под эпидемиологическим наблюдением - 48 977 человек.

Ранее мы сообщали, что в Германии вводят облегченную версию локдауна.


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