08:33 29.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Меркель: действовать надо сейчас, Германия вводит локдаун

Кривая заболеваемости должна снова сгладиться, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, объявив о новых ограничениях, связанных с эпидемией коронавируса. Она описала их как "трудные" и "проблемные". В СМИ их называют "Локдауном в версии лайт".

Меркель: действовать надо сейчас, Германия вводит локдаун

Канцлер отметила, что все зависит от общества: "Мы зависим от воли граждан". Она утверждала, что в ноябре потребуются временные "национальные усилия". "Мы должны действовать сейчас", - сказала она.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

Она признала, что обсуждения, на которых присутствовали премьер-министры федеральных земель, были очень серьезными. "Сегодня тяжелый день, в том числе и для лиц, принимающих политические решения", - добавила Меркель.

Канцлер Германии предупредила, что система здравоохранения по-прежнему преуспевает, но если темпы новых инфекций сохранятся, система достигнет своих пределов в течение нескольких недель.

Согласно новым условиям, члены только двух семей, максимум 10 человек, смогут находиться вместе в общественных местах.

Школы и детские сады останутся открытыми, несмотря на всплеск коронавирусной инфекции. Магазины тоже должны оставаться открытыми, но есть ограничения - не более одного покупателя на 10 квадратных метров.

Ранее ВОЗ предупредил Европу перед второй волной ковида. В 


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