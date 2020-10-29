Меркель: действовать надо сейчас, Германия вводит локдаун

Кривая заболеваемости должна снова сгладиться, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, объявив о новых ограничениях, связанных с эпидемией коронавируса. Она описала их как "трудные" и "проблемные". В СМИ их называют "Локдауном в версии лайт".
Канцлер отметила, что все зависит от общества: "Мы зависим от воли граждан". Она утверждала, что в ноябре потребуются временные "национальные усилия". "Мы должны действовать сейчас", - сказала она.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.
Она признала, что обсуждения, на которых присутствовали премьер-министры федеральных земель, были очень серьезными. "Сегодня тяжелый день, в том числе и для лиц, принимающих политические решения", - добавила Меркель.
Канцлер Германии предупредила, что система здравоохранения по-прежнему преуспевает, но если темпы новых инфекций сохранятся, система достигнет своих пределов в течение нескольких недель.
Согласно новым условиям, члены только двух семей, максимум 10 человек, смогут находиться вместе в общественных местах.
Школы и детские сады останутся открытыми, несмотря на всплеск коронавирусной инфекции. Магазины тоже должны оставаться открытыми, но есть ограничения - не более одного покупателя на 10 квадратных метров.
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