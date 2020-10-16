Стало известно, сколько украинцам заплатят за тестирование вакцины от COVID-19

Отмечается, что европейским компания выгодно проводить испытания на украинских добровольцах, ведь цена за одного такого человека в десять раз может быть ниже, чем в Западной Европе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"В Европе цена около 10.000$ получает один доброволец + затраты за его изоляцию, аренда медицинского персонала, который будет наблюдать, ещё содержание и питание. У нас в стране это всё намного дешевле", - отмечает источник.

В тоже время сообщается, что за тестирование вакцины на коронавирус украинцы смогут "заработать" 30 000 гривен.

"Наш источник инсайдит, что Европейская фармацевтическая компания в Украине будет платить одному добровольцу 30.000 гривен за участие в тестировании новой вакцины по коронавирусу", - отмечает телеграм канал.

Ранее мы сообщали, что чуть более 4000 украинцев смогут пройти добровольное тестирование вакцины от коронавирусной инфекции.