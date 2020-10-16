08:21 16.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вакцину от коронавируса будут тестировать на украинцах: что известно

На данный момент вакцину от коронавируса тестируют в Европе и мире. Теперь похож, европейские компании готовы ее протестировать и на украинцах.

Вакцину от коронавируса будут тестировать на украинцах: что известно

Директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказала, что чуть более 4000 вакцин протестируют на украинцах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", - заявила Думенко.

Она также добавила, что все должно начаться приказом Министерства здравоохранения. Те кто захочет записаться на тестирование должны будут обратиться в реестр клинических исследований, там будет опубликована вся необходимая информация.

Ранее мы сообщали, что российскую вакцину от коронавируса тестируют в ОРДЛО.


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