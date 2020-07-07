10:59 07.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Готова ли Украина к новой волне коронавируса: что известно

Несмотря на то, что в последние два дня количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией упало и находится на отметке ниже 600, Украина продолжает готовиться к второй волне COVID-19.

Готова ли Украина к новой волне коронавируса: что известно

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, насколько Украина готова ко второй волне опасной болезни и какие выводы были сделаны с первой волны.

"Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне эпидемии, и я говорю не только о лабораторных центры или наличие тест-систем, но и о готовности наших больниц, готовность наших врачей к таким вызовам, его даже нельзя сравнить с тем, что у нас было в начале марта. На сегодня все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тестов при полном загружены. Это тот уровень, который мы держим", - цитирует Степанова УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Он добавил, что как только возникает проблема, то МОЗ оперативно доставляет тест-системы, чтобы не было проблем для граждан Украины.

Степанов также отметил, что Украина сделает правильные выводы по итогам первой волны.

Ранее мы сообщали, что в стране почти 50 000 случаев заражения.


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