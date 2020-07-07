Коронавирус в Украине: снова ниже 600 случаев, данные за 7 июля

В общей сложности в Украине зафиксировано 49 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скорее всего, завтра этот показатель преодолеет отметку 50 000. За последние 24 часа было зафиксировано 564 новых случая заражения.

Об этом пишет УРА-Информ.

"За минувшие сутки заболели 564 человека. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 490 пациентов", - заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

В общей сложности 22 193 человека уже сумели победить болезнь. В тоже время 1283 пациента проиграли борьбу с болезнью.

"За минувшие сутки всего было проведено 21 374 тестирования. Из них 9 343 исследования методом ПЦР, а также 12 031 - методом ИФА", - добавил Степанов.

Львовская область продолжает оставаться лидером по количеству, как новых случаев, так и по количеству всего выявленных случаев. За последние сутки там зафиксировали 144 новых случая заражения, в общей сложности в регионе 6445 позитивных тестов на COVID-19.

Несмотря на это МОЗ вчера позволил региону снять некоторые карантинные ограничения.