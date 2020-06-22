13:02 22.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ляшко назвал места, где можно не надевать маску

Сейчас многие украинцы после снятия некоторых карантинных ограничений массово перестали придерживаться противоэпидемиологических правил и не носят маски. Однако не во всех местах их нужно надевать.

Ляшко назвал места, где можно не надевать маску

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, в каких местах нужно обязательно одевать маски, а в каких можно их и не носить.

"Маски нужно носить в помещении, а на улице можно не носить маску, если удается соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Если мы попадаем в большое скопление людей, где невозможно соблюдать расстояние - там нужно надевать маску", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Виктор Ляшко отметил, что во время глобальной пандемии каждый человек расценивается как потенциально больной. Поэтому, если каждый будет одевать маски в местах скопления людей, то уменьшится количество биологического материала, которое выделяет человек или же уменьшится расстояние этого материала. Таким образом, уменьшается вероятность инфицирования.

Напомним, что по данным на утро 22 июня в Украине зафиксировано более 37 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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