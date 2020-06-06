Вторая волна коронавируса в Украине: шокирующий прогноз МОЗ

В тоже время в Министерстве здравоохранение Украина считают, что есть большая вероятность того, что в Украине будет все-таки будет вторая волна коронавирусной инфекции. В процентном соотношении возможность новой волны коронавирусной инфекции ожидается на уровне 70 процентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Легитимный.

"Источники сообщают, что существует огромная вероятность второй волны эпидемии коронавируса. Источник дополняет, что по закрытым замерам МОЗ, прогнозируют риск второй волны эпидемии на уровне 70%. Также существует опасность – мутация вируса. Уже сейчас наблюдается видоизменения вируса", - отмечается в телеграм канале.

Напомним, что четвертого июня в Украине было зафиксировано 588 случаев заражения коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель с момента начала пандемии коронавируса.

Отметим, что уже с пятого июня в стране начался еще один снятия карантинных ограничений.