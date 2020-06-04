09:15 04.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: ситуация ухудшается, почти 600 новых случаев за сутки

Ситуация с распространение коронавирусной инфекции в Украине, похоже, идет не в сторону улучшения, а в сторону ухудшения. За последние сутки почти 600 новых случаев заражения.

Коронавирус в Украине: ситуация ухудшается, почти 600 новых случаев за сутки

Так по состоянию на утро четвертого июня в Украине уже более 25 000 подтвержденных случаев. В общей сложности с начала пандемии позитивный тест на COVID-19 сдало 25 411 пациентов. Только за последние сутки почти 600 новых случаев – 588. Этот показатель продолжает расти на протяжении уже нескольких дней. 588 – это новый суточный рекорд с начала пандемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Также за последние сутки 12 пациентов с коронавирусной инфекцией умерло. В общей сложности летальных случаев в стране уже 747.

При этом есть и позитивные новости, за последние 24 часа 602 пациента сумело победить болезнь, это также рекордный показатель. На данный момент еще 13 622 борются с болезнью.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (85), Киеве (77), Житомирской (53), Черновицкой (39), Харьковской (35), Черниговской (35) иВ Ривненской (32) областях.

Ранее мы сообщали, что уже с пятого июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение. В 


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