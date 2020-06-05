5 июня снятия очередных ограничений: что можно делать с сегодняшнего дня

Кабинет министров Украины своим решение с сегодняшнего позволил заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях, а не только на летних террасах, как это было ранее. При этом рестораны, кафе и бары должны придерживаться противоэпидемических мер. Также религиозные мероприятия теперь можно проводить в помещениях, но количество людей не должно быть более одного человека на 1,5 квадратных метрах.

Об этом пишет УРА-Информ.

Также начиная с пятого июня легковыми автомобилями можно перевозить пассажиров в количестве до пяти человек включая водителя (без учета детей до 14 лет). Теперь люди старше 60 лет могут не соблюдать обязательства относительно самоизоляции.

Также с сегодняшнего дня можно проводить аккредитацию образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.

Также с сегодняшнего дня в Украине официально возобновляется внутреннее авиасообщение. На международные рейсы нужно будет подождать еще десять дней – до 15 июня.