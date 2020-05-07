10:09 07.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Мошенники придумали новую схему: чего стоит опасаться украинцам

Мошенники продолжают искать новые способы выманить деньги у доверчивых украинцев. Теперь под прицелом, те кто бронировал себе путевки за границу.

Мошенники придумали новую схему: чего стоит опасаться украинцам

Эксперт по кибербезопасности Александр Карпов рассказал, что в интернете растет количество предложений неких "помощников", которые за весьма небольшую плату готовы решить вопрос по поводу возвращения денег за путевку, которую отменили из-за пандемии коронавируса.

"Чтобы было правдоподобнее, предлагают: мы вам вернем, не сто процентов, а девяносто пять. Но вы нам авансом за наши услуги заплатите вот столько-то. Как только вы связываетесь, и у вас просят предоплату – это мошенничество", – цитирует Карпова Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Один из потерпевших Сергей Нижельский рассказал, что купил путевку еще в зимой, а в апреле должен был лететь в Египет, однако все отменилось. К нему позвонили неизвестные и предложили за 20 % вернуть всю сумму.

"Ребята знали и дату, и время вылета, то есть все детали нашего отдыха. Ну и я согласился", - сказал потерпевший.

Заплатив 5 000 гривен больше ему никто не перезвонил, позже телефоны были уже отключены, а в самом турагентстве уже никто ничего не знает.

Ранее мы сообщали о еще одном новом способе мошенников.


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