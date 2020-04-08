11:44 08.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Мошенники придумали новый способ украсть деньги у украинцев: как не попасть на крючок

Несмотря на пандемию коронавируса в мире и в Украине и тяжелую экономическую ситуацию в стране, мошенники не дремлют и придумывают все новые способы, как выманить деньги у украинцев.

Мошенники придумали новый способ украсть деньги у украинцев: как не попасть на крючок

Мошенники предлагают украинцам "государственную помощь" и для этого просят сообщить клиентов номер карточки, срок ее действия, CVC-код и другую информацию для перевода средств. Это делать нельзя ни в каком случае.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службуВ Национального банка Украины.

"Мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают смс сообщение от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию", — отмечается о сообщении НБУ.

Также в НБУ отметили, что само содержание смс может быть другим, но вот суть будет прежней. НБУ рекомендует не отвечать на такие сообщения, не звонить по указанным номер, а также не переходить на указанные ссылки и не сообщать информацию о себе и данные своих карт.

Ранее НБУ давал прогноз по поводу курса доллара.


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