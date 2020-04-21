Откуда взялся коронавирус: ВОЗ подала новую информацию о COVID-19

Касаи ответил таким образом на пресс-конференции во вторник о распространении предположений об источнике пандемии коронавируса.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники предположили, что вирус мог "сбежать" из лаборатории вирусологического института в китайском городе Ухань, где, среди прочего, исследовали летучих мышей на коронавирус. Министерство иностранных дел Китая опровергло эти слухи, сославшись на позицию ВОЗ о том, что нет никаких доказательств того, что вирус был создан синтетическим путем.

Касаи сказал, что собранная до сих пор информация предполагает, что источником вируса являются животные. Он также предупредил во вторник, что пока вирус циркулирует по всему миру, ни одна страна не может быть в безопасности. Он добавил, что возможное смягчение ограничений со стороны государств должны быть осторожными и постепенными, а граждане должны быть готовы к "новому образу жизни".

Напомним, что в Украине по последним данным более 6100 случаев заражения COVID-19.