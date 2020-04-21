09:31 21.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Уже более 6000 зараженных на коронавирус: в Украине статистика продолжает расти

Министерство здравоохранения Украины обновило информацию по поводу ситуации с количеством зараженных коронавирусной инфекцией в стране.

Уже более 6000 зараженных на коронавирус: в Украине статистика продолжает расти

Так по состоянию на утро 21 апреля в Украине количество зараженных на COVID-19 уже перевалило 6000. В общей сложности в стране уже официально зарегистрировано 6125 подтвержденных случаев. Только за последние сутки было зафиксировано 415 новых случаев.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Почти 1000 (988) зараженных Черновицкая область, которая занимает первое место в Украине по количеству подтвержденных случаев. В городе Киеве 892 случая заражения на COVID-19. На третьей строчке Ивано-Франковская область, там уже 556 подтвержденных случаев. В Тернопольской области 435 позитивных тестов на COVID-19.

В Украине уже 367 человек вылечилось от коронавирусной инфекции. В тоже время 161 случай закончился летально.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантинные меры, однако будут сняты некоторые ограничения.


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