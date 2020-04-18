11:04 18.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Статистика выглядит угрожающе: количество зараженных COVID-19 в Украине перевалило психологический барьер

Статистика зараженных коронавирусной инфекцией в Украине продолжает стремительно увеличиваться. Суточный рекорд не обновлен, но количество новых пациентов продолжает расти.

Статистика выглядит угрожающе: количество зараженных COVID-19 в Украине перевалило психологический барьер

Так по состоянию на утро 18 апреля в Украине официально зарегистрировано 5106 случаев COVID-19. Только за последние сутки подтвердилось 444 новых случая. Это не рекорд, так как сутками ранее было зафиксировано более 500 случаев.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В Украине официально подтверждено 133 летальных случая от COVID-19. В тоже время увеличивается количество пациентов, которые побороли болезнь. Таких в Украине уже 275 человек.

На первом месте по количеству зараженных продолжает находится Черновицкая область, там по последним данным уже 840 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. На второй строчке город Киев. В столице официально зарегистрировано 770 случаев COVID-19. На третьем месте Ивано-Франковская область с 462 случаями коронавирусной инфекции. В Тернопольской области, которая идет на четвертом месте, 366 пациентов в общей сложности сдало положительный тест на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что по пессимистических прогнозах МОЗ до конца апреля в Украине может быть 15 000 случаев COVID-19.


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