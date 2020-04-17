11:05 17.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шокирующий прогноз МОЗ: уже до конца апреля в Украине будет 15 000 зараженных на коронавирус

Только за последние сутки в Украине подтвердилось более 500 новых случаев заражения на коронавирусную инфекцию и ситуация, похоже будет только ухудшаться.

Шокирующий прогноз МОЗ: уже до конца апреля в Украине будет 15 000 зараженных на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины предполагает, что на данный момент в стране носителями COVID-19 является более 10.000 человек. При этом в большинстве случаев люди переносят болезнь на ногах и не имеют симптомов. То есть выявить у них коронавирусную инфекцию практически нереально.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на телеграм канала Легитимный.

Также сообщается, что Министерство здравоохранения Украины по негативному сценарию считает, что к началу мая в стране может быть зарегистрировано 15 000 случаев COVID-19.

"Источник сообщает, что по "скрытым" расчётам МОЗ, в негативном сценарии развития пандемии коронавируса, к 1-му мая мы будем иметь 15.000 заражённых", - отмечается в телеграм канале.

Напомним, что на данный момент в Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной инфекции. Только за последние сутки был зафиксирован 501 новый случай. Это новый суточный рекорд. Уже 246 человек излечилось от COVID-19. В тоже время 125 случаев закончились летально.


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