Шокирующий прогноз МОЗ: уже до конца апреля в Украине будет 15 000 зараженных на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины предполагает, что на данный момент в стране носителями COVID-19 является более 10.000 человек. При этом в большинстве случаев люди переносят болезнь на ногах и не имеют симптомов. То есть выявить у них коронавирусную инфекцию практически нереально.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на телеграм канала Легитимный.

Также сообщается, что Министерство здравоохранения Украины по негативному сценарию считает, что к началу мая в стране может быть зарегистрировано 15 000 случаев COVID-19.

"Источник сообщает, что по "скрытым" расчётам МОЗ, в негативном сценарии развития пандемии коронавируса, к 1-му мая мы будем иметь 15.000 заражённых", - отмечается в телеграм канале.

Напомним, что на данный момент в Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной инфекции. Только за последние сутки был зафиксирован 501 новый случай. Это новый суточный рекорд. Уже 246 человек излечилось от COVID-19. В тоже время 125 случаев закончились летально.