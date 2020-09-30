Что ждет Фокина: юрист рассказал, можно ли посадить политика за высказывания

Все это случилось после того, как Фокин на встрече с народными депутатами Украины заявил, что не видит доказательств того, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе и участвует в войне на Востоке Украины. Юрист Борис Бабин прокомментировал такие действия руководства страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Есть ответственность в судебном порядке, но есть еще ответственность дисциплинарная. Господин Фокин не является государственным служащим, но в измерении уголовного и административного законодательства он является должностным лицом. Он был не просто членом, а заместителем главы делегации ТКГ. Освобождение - это форма ответственности, административной в частности", - заявил юрист.

При этом он добавил, что не видит в заявлениях Фокина состава какого-либо преступления против государства. В тоже время юрист добавил, что есть гражданско-правовые процедуры, если кто-то считает, что высказывания Фокина кого-то обидели.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ об отставке Фокина.