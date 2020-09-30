Зеленский принял окончательное решение по Фокину

Напомним, что Фокин перед народными депутатами Украины в Верховной Раде заявил, что не имеет доказательств того, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе и не уверен, что она принимает участие в войне на Востоке Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - отмечается в заявлении Офиса президента.

Глава государства отметил, что Фокин не дал справедливую оценку оккупации Крыма Россией, а также участия Российской Федерации в войне на Востоке Украины.

"Представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов и амбиций, это - безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа", - отметил Зеленский.

Ранее Глава ОП Андрей Ермак отмечал, что Фокин должен покинуть ТКГ.