13:44 30.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский принял окончательное решение по Фокину

Президент Украины Владимир Зеленский весьма быстро отреагировал на скандальные заявления первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина.

Зеленский принял окончательное решение по Фокину

Напомним, что Фокин перед народными депутатами Украины в Верховной Раде заявил, что не имеет доказательств того, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе и не уверен, что она принимает участие в войне на Востоке Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - отмечается в заявлении Офиса президента.

Глава государства отметил, что Фокин не дал справедливую оценку оккупации Крыма Россией, а также участия Российской Федерации в войне на Востоке Украины.

"Представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов и амбиций, это - безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа", - отметил Зеленский.

Ранее Глава ОП Андрей Ермак отмечал, что Фокин должен покинуть ТКГ.


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