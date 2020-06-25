Генерал США заявил, что РФ уже в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область

Ходжес подчеркнул, что сейчас в Росии проведет военные учения "Кавказ-2020".

"Силы Российской Федерации намерены провести учения "Кавказ-2020". Поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала", - сказал бывший командующий Вооруженными силами США.

Генерал также пояснил, как военные учения Российской Федерации связаны с оккупированным украинским Крымом и нехваткой там питьевой воды.

"У них значительная засуха из-за погоды и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии", - отметил он.

Ходжес предполагает, что Россия может захватить дамбу в Херсоне.

Офицер добавил, что украинский полуостров очень важен для Кремля, ведь именно из портов оккупированного Крыма российские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

Ранее УРА-Информ писал, что ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елена Снигирь поделилась своим мнением по поводу возможной новой войны, которую может в перспективе начать Российская Федерация.