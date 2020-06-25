12:30 25.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Генерал США заявил, что РФ уже в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область

Экс-командующий Вооруженными силами Соеддиненных Штатов Америки в Европе генералВВ Бен ХоджесВВ выссказал свое предположение, что в сентябре Российская Федерация может вторгнуться в Херсонскую область Украины. Об этом он заявил в программе "На самом деле: мир", пишетВВ uatv.ua.

Генерал США заявил, что РФ уже в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область

Ходжес подчеркнул, что сейчас в Росии проведет военные учения "Кавказ-2020".

"Силы Российской Федерации намерены провести учения "Кавказ-2020". Поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала", - сказал бывший командующий Вооруженными силами США.

Генерал также пояснил, как военные учения Российской Федерации связаны с оккупированным украинским Крымом и нехваткой там питьевой воды.

"У них значительная засуха из-за погоды и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии", - отметил он.

Ходжес предполагает, что Россия может захватить дамбу в Херсоне.

Офицер добавил, что украинский полуостров очень важен для Кремля, ведь именно из портов оккупированного Крыма российские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

Ранее УРА-Информ писал, что ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елена Снигирь поделилась своим мнением по поводу возможной новой войны, которую может в перспективе начать Российская Федерация.


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