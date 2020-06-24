Ищет удобный момент - эксперт рассказала, когда Путин ударит по Украине

Эксперт считает, что риск новой войны Российской Федерации против Украины существует, ведь у Кремля сил вполне достаточно. При этом Елена Снигирь отмечает, что в Россия ждет нужно момента, но никто не знает, когда он наступит.

"Как только Путин будет понимать, что настал удобный момент, что в сторону Украины, Грузии, Молдовы или другой страны никто не смотрит, все заняты какой-то глобальной проблемой, которая внезапно возникла, или появляется какое-то основание, чтобы пойти в наступление, Путин это сделает. То есть, как только появится возможность, у меня нет никакого сомнения, что они пойдут на такой шаг", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

При этом Елена Снигирь отметила, что речь идет об использовании армии, ведь война и дальше продолжается сейчас. Она добавила, что РФ такими методами, как информация, культура, экономика, социальная и технологическая сфера воюет против Украины. Сказать, когда случится возможность и Россия использует армию, эксперта не сумела, ведь все зависит от различных факторов.

Ранее Зеленский рассказал о том, доверяет ли он Путину.