09:06 27.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244487:labazovych

Саакашвили рассказал, поддержит ли его Парламент для назначения вице-премьером

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили верит, что в Верховной Раде Украины найдутся голоса за то, чтобы поддержать его назначение на должность вице-премьера.

Саакашвили рассказал, поддержит ли его Парламент для назначения вице-премьером

Ранее сообщалось, что Саакашвили встретился с народными депутатами от партии "Слуга Народа", однако не сумел получить от них максимальную поддержку.

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - цитирует Саакашвили Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Саакашвили считает, что президент Украины Владимир Зеленский придет на встречу с фракцией "Слуга Народа" и озвучит свою позицию по поводу будущего голосования.

"Я был парламентарием нескольких созывов в Грузии, был вице-президентом ПАСЕ, и понимаю, может быть, больше многих других людей роль парламента", - отметил Саакашвили.

Также бывший глава Грузии отметил, что провел встречу со спикером Парламента Дмитрием Разумковым и считает его очень перспективным политиком.

Ранее сам Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему занять должность вице-премьера.


Поделиться

Читайте также:
 
Стоит ли покупать бытовую технику в интернет магазине 3dbaza - новая площадка для покупки и продажи 3D моделей Спецобувь: действительно ли она нужна Мы старались как могли - Нефедов прокомментировал свою отставку
Проишествия
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив