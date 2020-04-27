Саакашвили рассказал, поддержит ли его Парламент для назначения вице-премьером

Ранее сообщалось, что Саакашвили встретился с народными депутатами от партии "Слуга Народа", однако не сумел получить от них максимальную поддержку.

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - цитирует Саакашвили Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Саакашвили считает, что президент Украины Владимир Зеленский придет на встречу с фракцией "Слуга Народа" и озвучит свою позицию по поводу будущего голосования.

"Я был парламентарием нескольких созывов в Грузии, был вице-президентом ПАСЕ, и понимаю, может быть, больше многих других людей роль парламента", - отметил Саакашвили.

Также бывший глава Грузии отметил, что провел встречу со спикером Парламента Дмитрием Разумковым и считает его очень перспективным политиком.

Ранее сам Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему занять должность вице-премьера.