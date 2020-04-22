Саакашвили рассказал о том, что предложил ему Зеленский

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что он получил предложение от президента Владимира Зеленского занять должность вице-премьера по вопросам реформ.
Ранее мы сообщали, что президентская партия "Слуга Народа" рассматривает возможность назначить Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ в Правительстве.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на страницу в Фейсбук Саакашвили.
"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, в течение которой мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили.
Саакашвили отметил, что подходит к своему решение очень ответственно, так как в Украине сейчас непростое время.
Он также добавил, что готов работать со всеми патриотическими силами в Парламенте, чтобы страна перенесла с наименьшими потерями экономический кризис.
Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал сразу несколько указов об увольнении чиновников.