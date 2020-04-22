15:27 22.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244432:labazovych

Саакашвили рассказал о том, что предложил ему Зеленский

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что он получил предложение от президента Владимира Зеленского занять должность вице-премьера по вопросам реформ.

Саакашвили рассказал о том, что предложил ему Зеленский

Ранее мы сообщали, что президентская партия "Слуга Народа" рассматривает возможность назначить Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ в Правительстве.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на страницу в Фейсбук Саакашвили.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, в течение которой мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили.

Саакашвили отметил, что подходит к своему решение очень ответственно, так как в Украине сейчас непростое время.

Он также добавил, что готов работать со всеми патриотическими силами в Парламенте, чтобы страна перенесла с наименьшими потерями экономический кризис.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал сразу несколько указов об увольнении чиновников.


Поделиться

Читайте также:
 
Вторая волна коронавируса все-таки будет: эксперт рассказал чего ждать Разработан план выхода Украины из карантина: он состоит из пяти этапов В Украине официально продлили карантин: что нужно знать Зеленский предложил высокую должность бывшему соратнику Порошенко: что известно
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив