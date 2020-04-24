15:15 24.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Провал Саакашвили: бывшего президента Грузии не поддержала партия Зеленского

Сегодня, 24 апреля, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречу с народными депутатами от партии "Слуга Народа". Саакашвили отвечал на вопросы нардеков перед возможным голосованием за свою кандидатуру на должность вице-премьера.

Провал Саакашвили: бывшего президента Грузии не поддержала партия Зеленского

Однако получить поддержку от президентской партии бывшему главе Грузии похоже не удалось. Депутат "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире телеканала "Украина 24" отметила, что Саакашвили не сумел получить поддержку даже большей половины депутатов фракции.

"Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаилом Саакашвили, у насВВВ была горячая дискуссия. Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, потому что у многих был определенный опыт сотрудничества с ним", - цитирует народного депутата Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Она отметила, что на данный момент нельзя точно предположить, как может пройти голосование за кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера в Верховной Раде. Мошенец отметила, что многое зависит от итогов консультаций с фракциями.

Ранее сам Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил еу занять должность вице-премьера.


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