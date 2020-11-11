17:26 11.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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900 млн гривен на кислород: деньги планировали потратить на дороги

Украинский Кабмин постановил выделить Министерству здравоохранения страны 895,57 млн грн на обеспечение подачи кислорода в поликлиники для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на постановление Кабмина в Telegram, которое опубликовал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

900 млн гривен на кислород: деньги планировали потратить на дороги

Стоит отметить, что на такую же сумму украинское правительство срезало финансирование программы "Развитие сети и содержания автомобильных дорог общего пользования госзначения".

Также известно, что 895,57 млн грн направят в местные бюджеты регионов в виде субвенций для обеспечения кислородом коечного фонда украинских медицинских учреждений. Из всей суммы субвенций 158,8 млн грн – расходы потребления, а 736,7 млн грн – расходы развития.

Стоит отметить, что Кабмин поручил министерству финансов внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины отменил ранее введенные ограничения адаптивного карантина и ввел по всей территории страны одинаковые ограничения. Решение принято сегодня, 11 ноября, на заседании Кабмина.


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