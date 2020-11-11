16:40 11.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Отмена адаптивного карантина: одинаковые ограничения по всей Украине

Кабинет министров Украины отменил ранее введенные ограничения адаптивного карантина и ввел по всей территории страны одинаковые ограничения. Решение принято сегодня, 11 ноября, на заседании Кабмина. Об этом пишет УРА-Информ.

Отмена адаптивного карантина: одинаковые ограничения по всей Украине

Украинские власти отменили деление на карантинные зоны в государстве. В будние дни по всей стране будут действовать ограничения, которые ранее были предусмотрены для жителей оранжевой зоны:

– в общественных зданиях и транспорте необходимо наличие маски;

– заполненность кинотеатров и театров – не более 50%;

– перевозка граждан в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;

– запрещается посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги);

– запрещается работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;

– рестораны с 22:00 до 7:00 могут работать только на вынос;

– запрещаются вечерние дискотеки и работа развлекательных учреждений;

– во всех заведениях должна быть маркирована социальная дистанция и быть в наличии средства защиты от вирусной пневмонии;

– запрет на плановые госпитализации в медицинских учреждениях;

– фитнес-центры и спортзалы могут работать, если принимают не более одного человека на 20 кв м;

– ограничение для массовых мероприятий – не более 20 человек;

– запрещается обучение в группах более 20 человек, или в случае, если более 50% группы на самоизоляции.

Как стало известно ранее, согласно анализу каталонских исследователей, делирий (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания), наряду с лихорадкой, может быть ранним симптомом COVID-19.


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