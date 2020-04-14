14:45 14.04.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киев теперь так просто не попадешь: стали известны новые карантинные меры в столице

В Киеве с четверга, 16 апреля, будут введены новые карантинные меры. Именно столица Украины лидирует по количеству зараженных на коронавирусную инфекцию в стране.

В Киев теперь так просто не попадешь: стали известны новые карантинные меры в столице

Во время ежедневного онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что с 16 апреля на всех въездах в Киев будут проверять температуру у пассажиров и водителей.

"С четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. Вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, который направляется в столицу", - цитирует Кличко Ура-Информ со ссылкой наВ Страну.

Также мэр Киева добавил, что это будет касаться всех видов транспорта: грузо-пассажирского и легкового транспорта, который перевозит три и более пассажиров, в том числе и водителя.

Напомним, что за последними данными в столице зафиксирован 551 случай заражения коронавируной инфекцией. При этом во всей стране 3372 таких случая. На втором месте Черновицкая область с 546 случаями подтверждения. В Во всех других регионах менее 300 подтвержденных случаев.


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