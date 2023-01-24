Не очень хорошая новость – Шарий сказал, какой провал РФ снова «всплыл»

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Не очень хорошая новость – Министерство иностранных дел России не сумело прийти к договоренностям с Свазилендом (население – 1 миллион человек, 26% инфицированы ВИЧ, один телевизионный канал, 1 радиостанция, а средняя продолжительность жизни 58 лет) касательно безвиза. Только для тех, у кого есть дипломатические паспорта», – с явной иронией заметил блогер, разместив тематический кадр главы МИДа Сергея Лаврова с представителем государства в Африке.

Что примечательно, в самой России не стали никак комментировать поездку Лаврова. Поэтому до сих пор неясны реальные причины, для чего же представитель МИДа РФ приехал в столь малоизвестную страну.

Напомним, РФ поставили ультиматум: стало известно, какая страна выставила требование до 24 февраля.