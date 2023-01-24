Политика

Зеленский поставил особого человека на пост Тимошенко: СМИ назвали его имя

Родион Власов

Недавно стало известно, что бывший заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко самостоятельно ушел в отставку, но уже сегодня ряд источников выяснил, кто займет его место в ОП.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что новый замглавы ОП – это Алексей Кулеба.  Известно, что до сегодняшнего дня он занимал должность председателя Киевской городской государственной администрации. В основном вся его последняя деятельность касалась столицы Украины или же максимум Киевской области.

Если вышеупомянутое является правдой, пока неизвестно, какой человек займет столь высокий пост в КГГА. Общественность полагает, что, возможно, это будет один из людей мэра Киева Виталия Кличко. Однако данная информация пока не подтверждается не одним официальным источником.

Как сообщалось временем ранее, на Киевщине готовят особые объекты: Шарий показал, что роют под землей (фото).

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