Военный корабль армии РФ Адмирал Горшков с ядерным оружием направляется в сторону США

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Об этой информации сообщил The Sun, передает Ura-inform.

По сообщениям британского таблоида The Sun военный корабль РФ, на борту которого может быть ядерные ракеты на большой скорости следует к берегам США и скоро окажется в радиусе досягаемости для удара.

Ранее российский президент Владимир Путин утверждал, что на борту Адмирала Горшкова установлены гиперзвуковые ракеты Циркона, способные нести ядерные боеголовки. Дальность их действия якобы составляет тысячу километров.

В министерстве обороны РФ пока не предоставили комментарии по этому поводу. А росСМИ писали о том, что фрегат двигается в сторону США «с имиджевой миссией». Военный корабль якобы должен «засветить» российский флаг в стратегически важных районах Мирового океана.

Следует отметить, что ранее в РФ сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», примет участие в учениях с ВМС Китая и ЮАР. Они пройдут в акватории на юге Африки.

«Сайты радиолокационного мониторинга предполагают, что российский фрегат совершил неожиданный маневр. В одном отчете сказано, что он отделился от своего эскортного танкера «Кама» в Бискайском заливе и направился на запад. «Кама» продолжала свой путь на юг, минуя Азорские острова», – сообщает The Sun.

Напомним, ранее сообщалось, Володин пригрозил Западу «страшной войной» в ответ на переданное Украине наступательное вооружение.

