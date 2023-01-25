Выбор на УРА

Военный корабль армии РФ Адмирал Горшков с ядерным оружием направляется в сторону США

Родион Власов

Оснащенный ядерными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» российский фрегат «Адмирал Горшков» был замечен на радарах в нейтральных водах Атлантического океана.

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Об этой информации сообщил The Sun, передает Ura-inform.

По сообщениям британского таблоида The Sun военный корабль РФ, на борту которого может быть ядерные ракеты на большой скорости следует к берегам США и скоро окажется в радиусе досягаемости для удара.  

Ранее российский президент Владимир Путин утверждал, что на борту Адмирала Горшкова установлены гиперзвуковые ракеты Циркона, способные нести ядерные боеголовки. Дальность их действия якобы составляет тысячу километров.

В министерстве обороны РФ пока не предоставили комментарии по этому поводу. А росСМИ писали о том, что фрегат двигается в сторону США «с имиджевой миссией». Военный корабль якобы должен «засветить» российский флаг в стратегически важных районах Мирового океана.

Следует отметить, что ранее в РФ сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», примет участие в учениях с ВМС Китая и ЮАР. Они пройдут в акватории на юге Африки.

«Сайты радиолокационного мониторинга предполагают, что российский фрегат совершил неожиданный маневр. В одном отчете сказано, что он отделился от своего эскортного танкера «Кама» в Бискайском заливе и направился на запад. «Кама» продолжала свой путь на юг, минуя Азорские острова», – сообщает The Sun.

Напомним, ранее сообщалось, Володин пригрозил Западу «страшной войной» в ответ на переданное Украине наступательное вооружение.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Олаф принял новое решение по Украине: ВСУ сказали, как может измениться обстановка в войне

Немецкий премьер Олаф Шольц решился на то, о чем его долго упрашивал коллективный Запад, особенно представители США, а также Польши.

Родион Власов

Россия переходит к новому этапу войны – разведка выяснила, что теперь «на мушке» у Кремля

Разведывательное агентство Великобритании «МИ-6» отправило соответствующие данные на Банковую, где напрямую говорится о соответствующем решении России.

Родион Власов

Когда можно будет говорить о конце войны: в разведке назвали даты

Один из представителей Главного управления разведкой Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что развязка военных действий может наступить спустя месяцы, а не годы.

Родион Власов

Оборона Бахмута: Свитан пояснил, почему  город проще оборонять, чем штурмовать

Город Бахмут уже долгое время остается самой горячей точкой боевых действий на восточном фронте. Украинские защитники героически продолжают оборонять город.

Родион Власов

Украина должна победить – на Западе раскрыли, что уже начали обсуждать насчет ВСУ

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли решил поделиться информацией насчет того, какие темы поднимаются на международной переговорной площадке.

Ирина

В Сети всплыло видео, где Соловьев заявляет, что войну против Украины может развязать только преступник (видео)

По сути, российский пропагандист Владимир Соловьев заранее, ещё в 2008 году, назвал российского диктатора Владимира Путина преступником за войну против Украины.

Recent Post

Top Category