Арестович рассказал, почему новые ракетные обстрелы будут более опасными для обычных жителей

Все из-за использования Россией более старого вооружения.

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Новые ракетные обстрелы Российской Федерации могут быть более опасными для обычных жителей, чем это было ранее. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он рассказал, что Россия начала использовать старые ракеты типа X-22, которые имеют погрешность в 200-300 метров. Современное российское оружие весьма точное с погрешностью десятки метров и то, россияне часто промахивались. Теперь же ситуация в этом вопросе ухудшится, пишет УРА-Информ.

“Российская сторона начала использовать ракеты типа X-22 – это старые советские ракетки авиационные. У них есть одна неприятность – их круговое вероятное отклонение составляет 200-300 метров. То есть они очень-очень неточные. Это означает, что количество промахов будет больше и попадать они будут чаще по гражданским объектам”, – завил он в эфире Фейгин Live.

В тоже время он добавил, что это означает, что высокоточное оружие в каких-то целях экономят, н нельзя сказать точно, что оно на исходе.

Ранее мы сообщали, что крымчане начали паниковать из-за недавнего заявления Киева о Крымском мосте.