У Москвы начали сдавать нервы – Климкин раскрыл, почему Лавров жестко высказался о евреях

Бывший глава МИДа Украины Павел Климкин поделился своим мнением насчет того, почему же ключевой дипломат Российской Федерации позволил себе столь дерзкие высказывания в сторону семитского народа.

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Об этой информации сообщил Климкин в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Слова Лаврова насчет того, что будто бы Гитлер тоже имел еврейскую кровь – это любопытное свидетельство. Это означает, что у Москвы начали «сдавать нервы». Внутренняя шизофрения наряду с антисемитизмом начали проявляться и внешне. Еще одно доказательство того, что режим Российской Федерации не способен быть частью современного цивилизованного мира», – подметил Климкин.

Слова Лаврова "начебто Гітлер також мав єврейську кров" свідчать, що у Москві почали "здавати нерви". Внутрішня шизофренія і антисемітизм почали виходити назовні. Ще один доказ, що російський режим не може бути частиною цивілізованого світу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 3, 2022

Примечательно и то, что большинство комментаторов бывшего ключевого дипломата Украины разделили мнение Климкина. Люди уверены, что Кремль перешел еще одну красную линию, которая оскорбила немало евреев не только в Израиле, но и по всему миру.

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