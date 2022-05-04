Политика

Финляндия перегоняет военную технику к границам с РФ: ВСУ опубликовали «горячие» кадры

Стало известно о том, что власти одной из северных стран Европы решили обезопасить себя от так называемых «освободителей» из Российской Федерации. В свою очередь, представители Вооруженных сил Украины уже разместили видеоролик, где к границам с РФ едет обильное количество техники.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Финляндия решила перекинуть на восточные границы боевую технику. Жители города Тампере фиксируют, что целая колонна техники идет в сторону административных границ Российской Федерации. В основном можно заметить, что идут в сторону Москвы танки Leopard», – сообщили военнослужащие.

К сожалению, ведущие эксперты пока никак не комментируют подобные кадры, хотя слухи о наращивании военной техники по обе стороны границы Финляндии и РФ ходили уже долго. Люди пишут о том, что причиной накала стало желание Финляндии стать членом НАТО, чтобы, очевидно, обезопасить себя от выпадов российского агрессора.

Временем ранее сообщалось, что РФ намерена атаковать еще одно направление Украины: стало известно, какой регион в опасности.

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