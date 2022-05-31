Денисову уволили с должности омбудсмена по правам человека

Назначения нового омбудсмена сегодня не было

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Верховная Рада Украины сегодня, 31 мая, уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного ВРУ по правам человека. Данное решение в госоргане поддержали 234 народных депутата. Об этом сообщает нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, передает УРА-Информ.

«Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовало — 234 депутата», – отметил парламентарий.

Также известно, что назначения нового омбудсмена сегодня не состоялось.

Ранее сообщалось, что на случай повторного штурма столицы Украины войсками РФ, первый рубеж обороны Киева строится на большом расстоянии от самого города.