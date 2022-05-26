“Зачем им билет в концлагерь?”: россияне используют старые схемы на Донбассе

Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны

Время чтения: 26 Секунд

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что российские паспорта – это метка изгоя, при чем, уже во всем мире. Об этом он сообщи в своем Твиттере, передает УРА-Информ.

«Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня — символ храбрости и героизма. Российский паспорт — метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ- концлагерь?».

Ранее сообщалось, что На трассе украинской Лисичанск-Бахмут уничтожен вражеский блокпост. Теперь военные РФ не контролируют трассу.