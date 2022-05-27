Стало известно, как Россия хотела использовать Януковича в захвате Украины

Хотели вернуть его в качестве президента страны.

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С помощью украинских судей Российская Федерация хотела вернуть Виктору Януковичу статус “президента” Украины. О этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Каналу 24 он рассказал о том, что бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в легитимизации беглого президента после захвата оккупантами Украины. Он добавил, что в Украине начали готовиться к войне еще с февраля 2021 года, когда СНБО и приняло решение по Тупицкому, пишет УРА-Информ.

“Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, который получил в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, который не имеет к нашей стране крайние 8 лет вообще никакого отношения. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК. Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не имеют желания с этим сейчас разбираться”, – рассказал он.

Он заявил, что судьи должны давать показания поэтому СБУ, но до некоторых “гайляйтеров” еще не доходят руки.

Ранее мы сообщали, что в СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине.