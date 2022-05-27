Политика

Стало известно, как Россия хотела использовать Януковича в захвате Украины

Хотели вернуть его в качестве президента страны.

Время чтения: 51 Секунд

С помощью украинских судей Российская Федерация хотела вернуть Виктору Януковичу статус “президента” Украины. О этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Каналу 24 он рассказал о том, что бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в легитимизации беглого президента после захвата оккупантами Украины. Он добавил, что в Украине начали готовиться к войне еще с февраля 2021 года, когда СНБО и приняло решение по Тупицкому, пишет УРА-Информ.

“Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, который получил в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, который не имеет к нашей стране крайние 8 лет вообще никакого отношения. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК. Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не имеют желания с этим сейчас разбираться”, – рассказал он.

Он заявил, что судьи должны давать показания поэтому СБУ, но до некоторых “гайляйтеров” еще не доходят руки.

Ранее мы сообщали, что в СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Генштаб начал создавать новую оборонительную линию: инсайдер ОП сказал, к чему готовятся ВСУ

Стало известно, что главное командование Вооруженными силами Украины приступило к сооружению специального объекта, который должен помочь нашей армии. Речь идет об оборонительной линии, которая позволит избежать малых котлов на восточном фронте.

Пентагон дал важный совет Зеленскому: источник указал, к чему призывают лидера Украины

Украина, как известно, переживает далеко не лучшие свои дни. Западные партнеры иногда помогают призеднту Владимиру Зеленскому принять некоторые решение. Так, например, совсем недавно Пентагон посоветал лидеру нации сделать некоторую ротацию войск для сохранения боеспособности ВСУ.

Зеленский встретился с премьером Финляндии: стало известно, о чем говорили стороны

Украинский лидер Владимир Зеленский, а также премьер-министр Финляндии Санна Марин встретились 26 мая в Киеве. Стороны обсудили ряд важных вопросов, которые непосредственно касаются мира на территории Европейского континента.

Беларусь пригнала спецтехнику к границам Украины: ВСУ сказали, для чего ее могут применить

Представители Вооруженных сил Украинского государства сообщили о том, что со стороны белорусской границы еще сохраняется опасность. Речь идет о том, что ВС РФ пригнали туда специальные пусковые установки.

Ситуация на фронте для Украины аховая – Арестович

Советник главы Офиса президента рассказал, что сейчас происходит на Донбассе.

Зеленский жестко прошелся по Западу: в Украине война, а вы медлите

Президент выступил с новым обращением.