“Что я должен был делать?”: мэр Мариуполя объяснил, почему 27 февраля покинул город

Россияне не пытались выйти на него, чтобы предложить сотрудничество

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Мэр города-героя Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что покинул город еще 27 февраля, ведь «получил приказ» выехать из уже почти окруженного города. Об этом Бойченко рассказал в интервью Бабелю, передает УРА-Информ.

«Но я только одно сообщение получил от спецслужб, что русские приехали [работать] по мне лично — около сорока было дээргешников с тяжелым оружием. Когда я получил такую информацию, посоветовался с председателем ОВА и с людьми из спецслужб. Они сказали, что на ночь нужно уехать из Мариуполя, чтобы меня не захватили. Это было 27 февраля. Я уехал», – уточнил Бойченко.

На следующий день, как он сам заявил, не смог въехать обратно в Мариуполь, так как в 100 метрах от его авто задержали ДРГ.

«А чуть дальше был танковый бой. Есть протокол, есть мой доклад о том, что я не смог заехать в Мариуполь, все зафиксировано. Я об этом доложил главе ОВА, и было принято решение, что работаем в таком режиме дальше. Есть еще один аспект. Я получил приказ уезжать. Как я мог его не выполнить?», – подчеркнул мер Мариуполь.

Ранее сообщалось, что США запретили Российской Федерации выплаты в долларах для обслуживания ее внешнего долга, в свою очередь в РФ заявили о том, что будет производить выплаты по долгу в рублях.