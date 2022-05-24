Политика

Зеленский рассказал, какой был план у властей на случай его смерти

Президент и глава парламента находились в разных местах.

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На президента Украины Владимира Зеленского было сразу несколько попыток покушения после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому у властей был план в случае успешных действий противника в этом направлении.

Владимир Зеленский рассказал, каким именно был план на случай его смерти. Напомним, что на второй или третий день вторжения американцы предлагали главе государства эвакуацию из Киева из-за ситуации в столице, ведь российская армия находилась очень близко, пишет УРА-Информ.

“Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов”, – сказал Зеленский во время своего выступления.

Ранее польский президент Анджей Дуда, который был в Киеве за день до вторжения России 23 февраля, вспомнил, что Зеленский сказал ему, что это может быть их последняя встреча.

Ранее мы сообщали, что в РФ признали проблемы с логистикой из-за санкций.

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