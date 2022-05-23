В РФ признали проблемы с логистикой из-за санкций

Российские власти собираются решить возникшие проблемы с помощью транспортного коридора «Север — Юг»

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В России заявили, что из-за введенных санкций возникли серьезные проблемы с логистикой. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Савельева.

«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», – отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Ранее сообщалось, что бывший командир украинского полка «Азов» Андрей Билецкий заявил об исключительном героизме экипажей вертолетов, которые доставляли подкрепление, вооружение, а также лекарства и прочее необходимое для защитников заблокированного войсками РФ Мариуполя.