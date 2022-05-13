Политика

Глава Пентагона впервые с начала полномасштабного вторжения РФ переговорил с Шойгу: подробности￼

Глава Минобороны США призвал к немедленному прекращению огня в Украине

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Глава Петагона Ллойд Остин впервые с начала полномасштабной войны переговорил с Сергеем Шойгу. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В американском оборонном ведомстве отметили, что Остин призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия на территории украинского государства.

«13 мая Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с Сергеем Шойгу», – сказано в сообщении.

Также в Пентагоне подчеркнули, что в ходе беседы глава Пентагона призвал к немедленному прекращению огня на территории Украины. Также он отметил важность сохранения линий связи.

Ранее сообщалось, что глава Украинского государства Владимир Зеленский заговорил о том, что военного противостояния с Российской Федерацией могло бы и не быть при определенных условиях. По его словам, помогли бы в данном отношении эксперты НАТО.

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