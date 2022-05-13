Здоровье

Медики ответили, что будет с организмом, если работать по 12 часов в сутки

Современная работа для немалого количества людей является не особо приятным занятием, которое требует терпения, а иногда и выносливости. Однако некоторым людям приходится работать буквально на износ, чтобы добиться своих целей или расплатиться с долгами. Эксперты решили ответить, к чему рано или поздно придет такой ненормативный труд.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на исследование разных групп ученых, передает «УРА-Информ».

В самом начале специалисты сошлись во мнении о том, что, в первую очередь, любая работа по 12 часов в сутки плохо сказывается на психике человека. В свою очередь, то приводит на одном лишь психическом уровне к следующим проблемам: выгорание, эмоциональная неуравновешенность, социальная дезадаптация, болезни стрессовой этиологии, снижение иммунитета.

Кроме того, следует учесть, что при тяжелых физических нагрузках, которые длятся 12 часов, будут страдать еще сердце, сосуды, спина и даже органы. Нередким, например, бывает ситуация, когда развивается нефроптоз (опущение почек) на фоне перегрузок.

Однако даже сидячая, интеллектуальная работа способна навредить. В первую очередь, у человека возникнут проблемы со зрением из-за компьютера или бумаг. Следом, начнет страдать и позвоночник. Самые частые проблемы при сидячей работе следующие: кифоз, остеохондроз, лордоз, иногда даже протрузии.

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