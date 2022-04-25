НАТО должен отправить своих военных в Украине – американский генерал

Филипп Бридлав считает, что военных Альянса нужно отправить в Западную часть страны.

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Военные НАТО должны зайти в Западную Украину. Такое мнение выразил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе сообщил в интервью британскому The Times.

Он считает, что на западе Украины военные могли бы помочь с гуманитарными миссиями, а также создать базы для дальнейшего снабжения оружием, пишет УРА-Информ.

“Мы должны осознать, что Путин может применить ядерное оружие, но это не должно нас парализовать. Необходимо политическое решение, чтобы подчеркнуть: “Довольно значит достаточно”, – заявил Бридлав.

Он также считает, что НАТО должно защитить Одессу от последующего наступления российских сил.

“Нам следует сделать так, чтобы украинцы победили в битве за Одессу. Мы должны убедиться, чтобы туда попали и противокорабельные крылатые ракеты, и системы ПВО С-300, и дальнобойная артиллерия”, – добавив он, отметим, что в Альянсе ничего не сделали для защиты Мариуполя.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе могут применить химическое оружие против защитников и местных жителей.