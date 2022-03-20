Политика

ВСУ ожидает наступление на Волынь с территории Беларуси

Однако украинская армия готова к этому.

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В генштабе ВСУ сообщили, что угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении по состоянию на 20 марта оцениваются как высокая. При этом там отметили, что готовы к такому развитию событий.

“Угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении высока. Силы обороны Украины готовы к отпору”, – заявил источник, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 24.

Ранее на протяжении войны с рф сообщалось, что Беларусь может пойти в наступление на Украину. На данный момент неизвестно о каких войсках идет речь о белорусских или российских. По данным Генштаба ВСУ, сами белорусы не очень-то хотят воевать с украинцами.

Ранее так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы не намерен принимать участие в войне с Украиной, но таким заявление не стоит верить.

Украинская армия заявляет о том, что готова к наступлению со стороны Беларуси в Волынском направлении.

Ранее мы сообщали, что немецкий бундесвер больше не будет передавать оружие Украине.

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